Уряд розбереться з кожним замороженим будівництвом – Азаров

Уряд України має намір розібратися з кожним замороженим будівельним об'єктом по всій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні на нараді з питань соціально-економічного розвитку країни, яка відбулася в Миколаївській облдержадміністрації.

"Я говорив вже вашому губернаторові (губернаторові Миколаївської області Миколі КРУГЛОВУ - УНІАН), щоб ви розібралися з кожним замороженим об'єктом. Ми повинні запустити їх разом. Микола Петрович говорить, що в Миколаєві 7 таких об'єктів. По кожному об'єкту ви повинні сісти - власник, інвестор, банк, адміністрація, розібратися і запустити цей об'єкт, щоб він був завершений. І не просто закінчений - щоб він почав експлуатуватися, приносити гроші - інвесторові і в казну, а інвестор знову почав будувати і так далі, щоб ми закрутили увесь цей ланцюжок".