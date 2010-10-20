Ялта визнана кращим містом у період кризи
12:36, 20 жовтня 2010Нерухомість
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Про це повідомила прес-служба мерії Ялти.
«Дослідження визначило найбільше розвинуті міста і регіони, їх економічну міць і потенціал, перспективи розвитку, рівень соціального забезпечення. У проекті представлені найбільші українські міста з населенням понад 40 тисяч осіб. Методологія рейтинга є унікальною науковою розрабкою досвідчених аналітиків. Вона заснована на тридцяти основних соціальних та економічних показниках українських міст», - говориться у прес-релізі.
Мета проекту - привернути увагу громадськості до розвитку і становленню українських міст.
Нагородження переможців рейтингу відбудеться у найближчі дні.
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