Ялта визнана кращим містом у період кризи

«Українська інвестиційна газета» разом з агентством «Кредит-Рейтинг» готує до випуску новий рейтинг соціально-економічного розвитку міст і регіонов України. У цьому рейтингу Ялта визнана переможцем у номінації «Краще місто за развитком у період кризи» (за підсумками останніх п`яти років).

Про це повідомила прес-служба мерії Ялти.

«Дослідження визначило найбільше розвинуті міста і регіони, їх економічну міць і потенціал, перспективи розвитку, рівень соціального забезпечення. У проекті представлені найбільші українські міста з населенням понад 40 тисяч осіб. Методологія рейтинга є унікальною науковою розрабкою досвідчених аналітиків. Вона заснована на тридцяти основних соціальних та економічних показниках українських міст», - говориться у прес-релізі.

Мета проекту - привернути увагу громадськості до розвитку і становленню українських міст.

Нагородження переможців рейтингу відбудеться у найближчі дні.