«Нібулон» побудує річковий термінал в Миколаївській області

ТОВ СП "Нібулон", великий сільгоспвиробник і зернотрейдер, почав будівництво нового перевантажувального терміналу в м. Нова Одеса Миколаївської області. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляють, що вартість проекту складає 150 млн. грн.

Будівництво перевантажувального терміналу компанія планує завершити взимку поточного року.

Поблизу терміналу буде побудований річковий причал. Для можливості проходження суховантажних судів до причалу нового терміналу планують провести днопоглиблювальні роботи.

Довідка УНІАН. ТОВ СП "Нібулон" є одним з провідних сільськогосподарських товаровиробників в Україні і зернотрейдером. Підприємство має 36 філій в 11 регіонах країни і обробляє понад 70 тис. га землі.

У 2008/2009 маркетинговому році ТОВ СП "Нібулон" відвантажило на експорт 4,6 млн. тонн зернових і олійних культур.