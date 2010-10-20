Кабмін відмінив обов’язкове страхування будівельно-монтажних робіт

Кабінет міністрів України відмінив свою постанову, якою передбачалося обов'язкове страхування будівельно-монтажних робіт, а також страхування майнових ризиків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва.

Про це повідомив сьогодні журналістам міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА з посиланням на рішення, прийняте на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

За його словами, це рішення дозволить скоротити терміни виконання будівельно-монтажних робіт, а також сприятиме поліпшенню фінансового стану забудовників.