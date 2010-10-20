Обов’язковість держреєстрації права оренди не розповсюджується на житло – Мін’юст

Обов'язковість державної реєстрації такого речового права як найм або оренда не поширюються на правовідносини, які виникають з договорів оренди житла.

Про це сказано в методичних рекомендаціях Міністерства юстиції для нотаріусів і Бюро технічної інвентаризації (БТІ) щодо державної реєстрації права найму або оренди нерухомого майна, повідомили УНІАН в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підписав наказ про затвердження Методичних рекомендацій щодо державної реєстрації права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами. Рекомендації видані на численні запити БТІ, нотаріусів і громадян у зв'язку зі змінами в законодавстві в частині державної реєстрації прав на нерухомість.

У міністерстві нагадали, що 16 березня 2010 року набув чинності Закон України від 11 лютого 2010 року № 1878 - VI "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і їх обмежень" та інших законодавчих актів України", яким вводяться нові норми, що встановлюють обов'язковість державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які виникають, зокрема, і на підставі укладених договорів.

У Мінюсті роз'яснили, що, враховуючи загальні принципи регулювання стосунків найму (оренда), які визначені Цивільним кодексом України, а також виходячи з положень цього закону, норми щодо обов'язковості держреєстрації права користування (найму, оренди) стосуються тільки будівель або інших капітальних споруд, їх окремих частин.

У рекомендаціях дали роз'яснення щодо державної реєстрації права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, а також пояснили поширення норм закону на правовідносини, що виникають з договорів найму (оренда) житла.