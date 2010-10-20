"Ощадбанк" буде давати кредити у межах програми «Доступне житло»

ВАТ "Ощадбанк" і Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву підписали договір про співпрацю у сфері кредитування за програмою забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, зокрема шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

За його словами, на виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки ВАТ "Ощадбанк" спільно з Фондом розробили програму, згідно з якою потенційні учасники програми "Доступне житло" мають можливість отримати кредит на свою частину внеску.

Учасниками програми можуть стати громадяни, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов і мають можливість сплатити разом з використанням державної підтримки вартість житла, встановлену забудовником. Для участі в програмі слід звернутися в регіональні управління, Іпотечний центр Фонду з окремим пакетом документів. Після опрацювання Фондом наданого пакету документів громадяни відкривають поточний рахунок в установі "Ощадбанку" і вносять свої грошові кошти. Кошти державної підтримки в розмірі до 30% нормативної вартості житла для подальшого розрахунку із забудовником за певний об'єкт нерухомості також будуть зараховані після укладення належних договорів. Перелік забудовників і об'єктів будівництва, у яких для реалізації пропонують об'єкти фінансування, можна отримати в регіональних управліннях.

Л. РИСУХІН повідомив, що на сьогодні Фонд відібрав 56 об'єктів, 14 з яких знаходяться в Києві і Київській області.

Він зазначив, що компенсація 30% нормативної вартості житла надається на основі неповернення. На ці цілі сьогодні на рахунках Фонду є 100 млн. грн.

Як повідомив заступник голови правління ВАТ "Ощадбанк" Олександр ГРИШКО, за умовами програми кредит надається терміном до 20 років під 16% річних (також існує одноразова комісія банку у розмірі 1% суми кредиту), при тому, що середня ставка для стандартних договорів іпотеки на сьогодні в банку складає 18-20%. Мінімальна сума кредиту - 5 тис. грн., максимальна не обмежена. Сума кредиту не може перевищувати 70% вартості об'єкту фінансування, що придбавався.

За інформацією О. ГРИШКА, об'єм коштів, передбачений банком для кредитування громадян у рамках цієї програми, складає 130 млн. грн.

Також він повідомив, що загальний портфель іпотечних кредитів банку на сьогодні складає 2,7 біля млрд. грн., при цьому проблемна заборгованість - близько 4%.

Довідка УНІАН. ПАТ "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім'ям, а також частковій компенсації кредитної ставки комерційних банків. Програми фонду реалізуються за кошти державного бюджету.

7 липня Кабмін передав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в сферу управління Міністерства регіонального розвитку і будівництва.