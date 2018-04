Суд Києва визнав право на 80% акцій «Київміськбуду» за Києвом

Господарський суд Києва визнав право власності на 80% акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» за територіальною громадою Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суду озвучила сьогодні суддя Юлія СМИРНОВА.

«Позов задовольнити частково: визнати право власності на 80% статутного капіталу АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» за територіальною громадою Києва», – сказала вона.

Суд також постановив припинити провадження щодо ТОВ «Адрем» і ТОВ «Термінал-Реєстр» і при цьому відмовився визнати недійсним договір купівлі-продажу 80% акцій «Київміськбуду» між Головним управлінням комунальної власності Київської міської державної адміністрації й фінансовою компанією «Новий регіон».

Під час судового засідання представник ХК «Київміськбуд» Олександр БЯЛКОВСЬКИЙ повідомив, що на сьогодні реєстродержателем «Київміськбуду» є ТОВ «Фінрєєстр» на підставі рішення зборів акціонерів «Київміськбуду» від 5 жовтня поточного року.

Разом з тим, представник компанії «Адрем» Оксана МАЛЕКО повідомила, що компанія не одержувала ніяких підтверджень про зміну реєстродержателя «Київміськбуду».

«На сьогодні акт прийому-передачі реєстру не проводився, тому «Адрем» є реєстродержателем», – пояснила вона і додала, що на даний момент ТОВ «Адрем» ведеться система реєстру «Київміськбуду».

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Господарський суд Києва наклав арешт на 80% акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», які були придбані ФК «Новий регіон» 29 липня 2009 року.

Суд вирішив для забезпечення позову частково задовольнити вимоги Генеральної прокуратури, зокрема, накласти арешт на 80% акцій холдингу, заборонити ТОВ «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» здійснювати будь-які дії із внесення змін до системи реєстру власників акцій «Київміськбуду».

Генпрокуратура звернулася до суду на користь Київради і Головного управління комунальної власності КМДА до ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр», ТОВ «Адрем» про визнання недійсним договору №Д-2009/07/29, укладеного 29 липня 2009 року ГУ комунальної власності КМДА і ТОВ «ФК «Новий регіон» про купівлю-продаж 52 910 760 акцій ХК «Київміськбуд» і застосування наслідків його недійсності.

2 вересня керівництво холдингу заявило, що інвестиційні компанії Atima Ltd., Investion Ltd. і Akvista Ltd. стали власниками 80% акцій АТ ХК "Київміськбуд".

14 жовтня Київський апеляційний господарський суд відмінив рішення Київради, яким у 2007 році було дозволено приватизацію АТ ХК «Київміськбуд».

За словами першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА, таким чином, пакет акцій територіальної громади Києва у статутному фонді АТ ХК «Київміськбуд» вилучено з програми приватизації і повернено в перелік об`єктів, які не підлягають приватизації.

О.ПОПОВ відзначив, що рішення суду підтвердило незаконність будь-яких спроб передати стратегічно важливий об`єкт – «Київміськбуд» – у власність приватної особи.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і перебували в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.