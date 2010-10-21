ВР визначила особливості передачі в оренду чи концесію комунальних об’єктів

Верховна Рада ухвалила Закон "Про особливості передачі в оренду або концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, які знаходяться в комунальній власності".

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 243 з 426 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Цей закон визначає особливості передачі в оренду або концесію лише тих об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, які знаходяться в комунальній власності, особливості оренди і концесії таких об'єктів.

У законі визначені вимоги до суб'єктів, яким передаються в оренду або концесію об'єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення. Зокрема, передбачено, що особа, з якою укладений договір оренди або концесії щодо об'єкту централізованого водо-, теплопостачання або водовідведення, який знаходиться в комунальній власності, зобов'язана упродовж трьох місяців з дня підписання відповідного договору (з дня здачі об'єкту в експлуатацію, якщо об'єкт був побудований, добудований або відновлений відповідно до умов концесійного договору) забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної бази і штату фахівців ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності, для якої об'єкт береться в оренду або концесію, і отримати ліцензію на відповідний вид діяльності.

У законі сказано, що при ухваленні рішення про пропозицію щодо передачі об'єкту централізованого водо-, теплопостачання або водовідведення, який знаходиться в комунальній власності, в оренду або концесію або про відмову у його передачі в оренду або концесію, не є обов'язковим отримання заключення органів Антимонопольного комітету України про можливість оренди або концесії і про умови договору оренди або концесії. У законі передбачено, що без оголошення і проведення конкурсу можуть передаватися в оренду або концесію об'єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, які знаходяться в комунальній власності територіальної общини села і забезпечують відповідними послугами споживачів тільки в межах її території.

У разі прийняття відповідною радою рішення про відмову в передачі в оренду або концесію об'єкту централізованого водо-, теплопостачання або водовідведення, який знаходиться в комунальній власності, повторно до розгляду цього питання рада може повернутися не раніше, ніж через один рік з дня ухвалення такого рішення.

Також передбачено, що Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства зобов'язаний погоджувати умови конкурсу або надати письмову мотивовану відмову упродовж десяти календарних днів. Відмова в такому погодженні можлива лише унаслідок невідповідності умов конкурсу вимогам законодавства.

У законі виписані правила проведення конкурсу на право отримання в оренду або концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення.

Також в законі визначено, якими мають бути умови договору оренди або концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення.

Визначені і особливості оренди об'єктів централізованого водо-, теплопостачання або водовідведення, які знаходяться в комунальній власності. Зокрема, передбачено, що орендар не має права передавати в суборенду орендований ним об'єкт централізованого водо-, теплопостачання або водовідведення. Крім того, поточний ремонт орендованого об'єкту централізованого тепло-, водопостачання або водовідведення проводить орендар за власний рахунок. Капітальний ремонт орендованого об'єкту робиться у визначену договором оренду терміни орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань.

Контроль за використанням переданого в оренду об'єкту централізованого тепло-, водопостачання або водовідведення і за виконанням орендарем умов укладеного договору оренди здійснює відповідна рада, яка прийняла рішення про надання такого об'єкту в оренду, і уповноважені нею органи і посадовці в порядку, визначеному договором оренди.