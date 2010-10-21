Мінрегіонбуд до листопада внесе у Кабмін рамковий законопроект про дозвільну систему в будівництві

Міністерство регіонального розвитку і будівництва за дорученням уряду розробило рамковий закон про дозвільну систему в будівництві, який планується внести на затвердження Кабінету міністрів до кінця жовтня ц.р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Ігор СОКОЛОВ на презентації і обговоренні концепції реформ у будівельній галузі України, яка була розроблена експертною групою з фахівців апарату віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА, Мінрегіонбуду, Держкомпідприємництва, Держкомзему, Української будівельної асоціації.

«За дорученням Кабінету міністрів Мінрегіонбуд розробив рамковий закон, до якого будуть внесені всі новації, відображені в концепції. Документ цей ми практично розробили, і плануємо внести Кабінету міністрів для розгляду і затвердження до кінця жовтня», - сказав він.

За словами заступника міністра, планується, що з ухваленням даного законопроекту кількість дозвільних процедур для інвесторів скоротиться з 90 до 25, з яких інвестор робить тільки 9 кроків, а часові терміни отримання дозвільної документації – з 400-450 днів до 60 днів.

Представляючи законопроект, І.СОКОЛОВ пояснив, що нова дозвільна система ділитиметься на п`ять блоків: 1- розробка планувальної документації, 2 – оформлення права власності на землю, 3 – розробка і затвердження проектно-кошторисної документації, 4 - будівництво об`єкту, 5 – оформлення прав власності на нерухомість

Зокрема, передбачається, що місцеві власті розроблять систему містобудівних документів – генеральні плани, зонування території, щоб інвестор розробляв інвестпроекти, не виходячи з офісу.

Для того, щоб актуалізувати містобудівну документацію, яка застаріла в 80% населених пунктів, Мінрегіонбуд пропонує зняти термін дії генпланів. При цьому планується перевести генплани з паперової форми в електронну.

І.СОКОЛОВ зазначив, що з переліку містобудівної документації планується виключити проект розділення територій і проект забудови. Ці документи залишаються діяти тільки в деяких випадках і як робоча документація.

Земельний блок включає продаж землі через аукціони. При цьому передбачається, що інвестору буде надана інформація про земельну ділянку, зокрема, межі ділянки, попередні технічні умови, містобудівні обмеження (висотність і параметри). Для депресивних територій планується розробити окремі правила для проведення аукціонів.

Мінрегіонбуд також пропонує змінити систему експертизи проектно-кошторисної документації, для чого розбити об`єкти нерухомості на 5 категорій. Зокрема, 1 і 2 категорії - малоповерхове будівництво (1-2 поверхи), для будівництва яких експертиза не обов`язкова; для об`єктів 3 категорії – 9-16-поверхові будівлі – рішення про необхідність експертизи ухвалює інвестор і проектувальник; для об`єктів підвищеної складності, які ввійдуть у 4-5 категорії, пропонується обов`язкова комплексна експертиза. В останню категорію також планується включити об`єкти, які споруджуються за рахунок державних коштів.

І.СОКОЛОВ підкреслив, що у випадку не проведення експертизи, «відповідальність повинна лягти на плечі інвестора». При цьому замовник проекту повинен узяти на себе відповідальність за проектно-кошторисну документацію, яка затверджується окремим наказом.

Крім того, в даному законопроекті міністерство вводить поняття декларативного принципу для початку будівництва і введення об`єктів в експлуатацію. Планується, що декларацію до органів Державної архітектурно-будівельної інспекції подають забудовники 1, 2 і 3 категорій об`єктів.

«З моменту подачі декларації він (забудовник - УНІАН) може починати будувати без жодних перешкод», - уточнив І.СОКОЛОВ.

При цьому для об`єктів 4 і 5 категорій залишається існуюча процедура дозволу на початок будівництва і введення об`єктів в експлуатацію.

Керівник групи з розробки проекту концепції реформи, радник віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА Андрій КОНДРАТОВ, у свою чергу, зазначив, що документ передбачає введення відповідальності чиновників за порушення процедури видачі дозвільної документації або бездіяльність. Зокрема, за перше порушення чиновник може бути понижений на посаді, а за повторне порушення – звільнений за рішенням суду.

Також передбачається введення відповідальності експертів, що здійснюють експертизу проектів, і встановити фінансову відповідальність природних монополістів (юридичних осіб) за непідключення об`єктів до інженерних мереж. А у разі застосування декларативного принципу передбачається введення відповідальності забудовників і проектувальників об`єктів.