У Донецьку до Євро-2012 очікується введення в експлуатацію 14 готелів – експерти

У Донецьку до Євро-2012 очікується введення в експлуатацію 14 готелів.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії CB Richard Ellis.

За даними компанії, в Донецьку на стадії будівництва або реконструкції знаходяться 14 об`єктів, з яких 8 готелів, – це нове будівництво, 4 – це готелі, що реконструюються, «Київ», «Олімп», «Україна» і «Шахтар», і ще дві є другими чергами функціонуючих готелів «Вікторія» і «Централь».

Згідно з оцінкою аналітиків компанії, можливість реалізації решти проектів до «Євро-2012» є малоймовірною.

«Ймовірність завершення багатьох заявлених проектів вчасно невисока, враховуючи поточний ступінь готовності готелів, середній термін будівництва, який зазвичай становить 2-3 роки для готелів середнього розміру, а також існуючі проблеми із залученням фінансування. Безперечно, реалізація навіть цих 14 проектів поліпшить кон`юнктуру готельного ринку Донецька. Ми чекаємо, що через 2 роки номерний фонд якісної пропозиції в Донецьку збільшиться більш ніж удвічі, з`являться сучасні готелі з номерним фондом понад 300 номерів і в структурі пропозиції зросте частка чотирьох- і п`ятизіркових готелів», - сказала керівник відділу стратегічного консалтингу і досліджень CB Richard Ellis Марина КРЕСТІНІНА.

За оцінками компанії, на даний момент до якісної пропозиції в Донецьку можна віднести всього 4 готелі різних цінових сегментів, а також ряд невеликих готелів з номерним фондом на 15-40 номерів.

Нагадаємо, у квітні 2010 року в рамках підготовки до Євро-2012 було оголошено про будівництво 17 готелів середнього розміру, загальний номерний фонд яких, за умови їх своєчасного введення в експлуатацію, дозволив би виконати вимоги комісії УЕФА.

У компанії також зазначили, що результати проведеного компанією CB Richard Ellis опитуввання міжнародних готельних операторів (серед них – Rezidor Hotel Group, Intercontinental Hotels Group, Accor, Starwood Hotels & Resort Worldwide і Hilton Worldwide) свідчать про їх інтерес до ринку Донецька і про позитивну оцінку перспектив його розвитку. Троє з п`яти вищезазначених операторів висловили велику зацікавленість у виведенні на ринок своїх брендів економ, середнього і високого сегментів. Тоді як виведення брендів сегменту люкс, на думку опитаних, не буде доцільним у сьогоднішніх умовах розвитку сфери гостинності Донецька.

Довідка УНІАН. CB Richard Ellis – консалтингова компанія в галузі нерухомості, має 450 офісів у 60 країнах світу і штат співробітників понад 34 000 чоловік. Штаб-квартира компанії знаходиться в Лос-Анджелесі (США).

Український офіс СB Richard Ellis був відкритий у січні 2008 року. Компанія надає повний спектр послуг у сфері комерційної нерухомості, серед яких: агентські послуги, стратегічний консалтинг та оцінка всіх видів нерухомості, інвестиційні послуги, маркетинг та управління нерухомістю.