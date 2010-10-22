У Київраді за мораторій на будівництво навколо Андріївської та Кирилівської церков

У Постійній комісії Київради з питань культури та туризму ініціюють рішення про введення мораторію на будівництво навколо Андріївської та Кирилівської церков.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби депутата Київради, голови Постійної комісії по культурі Олександра БРИГИНЦЯ (БЮТ).

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, на засіданні комісії депутати розглядали проект рішення Київради «Про внесення мораторію на здійснення нового будівництва в межах Охоронної зони ансамблю споруд Софійського собору та Києво-Печерської лаври». Але, як пояснив депутат, під захист цього мораторію потрапляє й Андріївська церква, але не повною мірою.

„А саме повного захисту цієї та Кирилівської церков вимагає громадськість і ЮНЕСКО, яке невдовзі має розглянути можливість взяття цих перлин під своє крило”, - зауважив голова комісії.

За його словами, для повної безпеки Андріївської церкви необхідно у терміновому порядку розробити проект, який окреслив би територію, що входить до охоронної зони цієї пам’ятки.

“На жаль, поки ще є юридична можливість вести забудову нижче Андріївської церкви, що може посилити зсувні процеси, які руйнують унікальний храм. Річ у тім, що до однієї охоронної зони входять і Софія Київська, і Андріївська церква. Проте існує одне «але». Охоронна зона захищає українську барокову святиню лише з 2-х боків, а з інших двох – захисту немає і тому місце поблизу церкви не захищене від зазіхань забудовників. Саме цю територію ми пропонуємо внести до охоронної зони,” – пояснив О.БРИГИНЕЦЬ.

На одному з найближчих засідань Київради, не чекаючи створення охоронної зони навколо Андріївської та Кирилівських церков, комісія з питань культури та туризму планує внести до порядку денного питання «Про внесення мораторію на здійснення нового будівництва в межах охоронної зони ансамблю споруд Софійського собору та Києво-Печерської лаври». На думку О.БРИГИНЦЯ, вже за кілька місяців дія цього мораторію має бути розширена і включити в себе також охоронні зони ще двох унікальних пам’яток.

Депутат нагадав, що під охороною ЮНЕСКО перебувають три об’єкти столиці: Софійський собор, Золоті ворота та Києво-Печерська лавра. Ще дві – Андріївська та Кирилівська церкви - в черзі на включення.