В.о. гендиректора НСК «Олімпійський» призначено Барковського

Національне агентство з підготовки і проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 своїм наказом від 21 жовтня 2010 року звільнило Жітеса АРКІССАНДАША з посади генерального директора НСК «Олімпійський» і призначило виконуючим обов`язки гендиректора спорткомплексу Володимира БАРКОВСЬКОГО.

Про це повідомляється на сайті інформаційного центру «Україна 2012».

У повідомленні указується, що Ж.АРКІССАНДАШ звільнений за згодою сторін.

В.БАРКОВСЬКИЙ до призначення займав посаду технічного директора з реконструкції і будівництва НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, португалець Ж.АРКІССАНДАШ був призначений на посаду гендиректора НСК «Олімпійський» 7 квітня 2010 року.