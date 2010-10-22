Процес виділення землі під забудову спростять

Одержати землю і дозвіл для будівництва в Україні стане простіше.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО на відкритті Міжнародного бізнес-форуму «Стратегія кримського модернізаційного прориву» в Алушті, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна».

«Впродовж місяця ми абсолютно змінимо концепцію щодо виділення землі під будівництво і отримання дозволів на цей вид діяльності», - пообіцяв віце-прем`єр.

За його словами, в цьому контексті було вивчено досвід цілої низки країн, запрошено іноземних експертів для вироблення стратегії запровадження цих змін.

«За нашими попередніми розрахунками, в результаті ухвалення законодавчих ініціатив, які регламентуватимуть процес виділення землі під будівництво, терміни процедури будуть скорочені в чотири рази. У три рази зменшиться час на отримання дозволів для будівельних робіт», - повідомив С.ТІГІПКО.

Він висловив упевненість, що такі нововведення покращать клімат в Україні для інвесторів.