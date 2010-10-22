Вищий госпсуд визнав недійсними держакти на право власності на 270 га землі в Обухівському районі

20 жовтня Вищий господарський суд скасував незаконні судові рішення про відмову у визнанні недійсними державних актів на право власності на майже 270 га землі в Обухівському районі Київської області, оформлених на дочірнє підприємство Канівського нерестово-виросного рибного господарства ТОВ «Плесо-2006» на підставі підроблених рішень Печерського районного суду столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прес-службі Генеральної прокуратури України.