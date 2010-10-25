«Київводоканал» попередив викид хлору

На Деснянській водопровідній станції працівники компанії «Київводоканал» попередили викид хлору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, 24 жовтня о 14.20 на додатковому складі хлору Деснянської водопровідної станції ВАТ «АК «Київводоканал» спрацювала сигналізація загазованості хлором у приміщенні танків хлору через відключення одного із двох компресорів.

Працівники «Київводоканалу» негайно зупинили злив хлору із цистерни та провели обстеження, за результатами якого виявлено порушення герметичності сильфонного вентиля повітряної лінії, що призвело до загазування приміщення танків хлору.

Короткочасно, упродовж п’яти хвилин, була включена вентиляція на вентиляційну трубу із приміщення танків хлору. Орієнтовна кількість газоподібного хлору, що потрапив у приміщення танків хлору, становить 200-250 грам.

На 16.00 було проведено всі необхідні роботи із нейтралізації хлору в приміщення танків хлору. Загазованість відсутня.

Роботи, пов’язані зі зливом хлору, будуть поновлені сьогодні, 25 жовтня, після проведення детального обстеження та заміни пошкодженого сильфонного вентиля.

Коментуючи цю інформацію на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій, перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ зауважив, що аварії на станції вдалось запобігти завдяки роботі працівників водоканалу.

«Те, що трапилося вчора, в жодному разі не повинно повторитися. Колектив «Київводоканалу» оперативно зреагував та ліквідував пошкодження, проте ми не можемо ризикувати людським життям. Саме тому для очищення питної води необхідно замінити хлор на гіпохлорит натрію. Проектом регіональної цільової соціально-економічної програми «Питна вода м. Києва на 2011-2020 роки» передбачено будівництво заводу з виробництвом гіпохлориту натрію на Деснянській водопровідній станції», – зазначив О.ПОПОВ.

Він доручив Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій створити тимчасову комісію, яка проведе розслідування причин виникнення нештатної ситуації на Деснянській водопровідній станції та встановить відповідність дій посадових осіб під час усунення її наслідків.