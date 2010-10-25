В Україні створено 11451 ОСББ – МінЖКГ

В Україні на 10 жовтня створено 11451 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що становить 14,5% від кількості будинків 5 поверхів і вище.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Григорій СЕМЧУК.

За його даними, на 10 жовтня в Києві створено 551 з планованих до створення до кінця року 1500 ОСББ, у Донецькій області створено 2110 з планованих 2901 об'єднань, у Дніпропетровській області створено 655 з 817 об'єднань.

При цьому, відповідно до регіональних програм, до кінця поточного року в Житомирській області необхідно створити 118 ОСББ, Херсонській - 91 ОСББ, Вінницькій, - 87 ОСББ, Полтавській, - 82 ОСББ, Чернігівській - 74 ОСББ, Закарпатській - 48 ОСББ.

Г. СЕМЧУК зазначив, що до 2014 року ОСББ повинні керувати близько 70% житлового фонду країни.