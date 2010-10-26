Міст через Дніпро в Кременчуці почнуть будувати в 2012 році

Будівництво моста через Дніпро в Кременчуці (Полтавська обл.) планують почати в 2012 році.

Про це журналістам заявив мер міста Микола ГЛУХОВ.

Він повідомив, що 27 жовтня до Кременчука приїдуть заступник міністра економіки і заступник міністра фінансів. Вони на місці подивляться на ситуацію, після чого винесуть ухвали про затвердження ТЕО на засідання уряду.

По словах Н.Глухова, техніко-економічне обгрунтування нового моста було готове ще в 2006 році, проте з приходом до влади уряду Юлії ТИМОШЕНКО ТЕО не затвердили в Кабміні.

"Я особисто 5 разів просив Юлію ТИМОШЕНКО винести на засідання Кабміна ТЕО з тим, щоб затвердити його. Але це не було зроблено", – сказав мер.

Віце-мер Кременчука Володимир ТАРАТОРІН повідомив, що після ухвалення ухвали Кабміну, в 2011 році на робочий проект будівництва в держбюджеті буде закладено 21 млн. грн.

"Будувати міст почнемо не раніше 2012 року. Вартість будівництва моста – 1,5 млрд. дол. Термін будівництва – 7 років. Для будівництва привертатимемо інвесторів і засоби держави", - сказав В.Тараторін.

Він також відзначив, що проїзд по новому мосту планується зробити безкоштовним, а сам міст передати на зміст «Укравтодору».

Довідка УНІАН. 21 грудня 2009 виконалося 60 років Крюковському мосту через Дніпро. За останні 20 років його вже двічі капітально ремонтували. Перший ремонт був в 1988 році, другою - в 2007-му.

У 2010 році під час передвиборної кампанії Віктор ЯНУКОВИЧ підписав з Кременчуком угоду про те, що він сприятиме будівництву нового мостового переходу через Дніпро.