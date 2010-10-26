Держбанки готові спрямувати на кредитування добудови житла 625 млн. грн.

Державні банки України готові за умови підтримки Національного банку надати кредити під 10-12% річних на суму 625 млн. грн. для добудови 35 житлових об`єктів з високим ступенем готовності, які мають бути введені в експлуатацію до кінця поточного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра Віктора ТИХОНОВА, який є головою робочої групи з комплексного розв’язання питань добудови об`єктів незавершеного житлового будівництва і стимулювання споживачів до придбання цих об`єктів. До складу робочої групи увійшли представники Мінрегіонбуду, Мінфіну, Мінекономіки, Мін’юсту, Державної іпотечної установи, Національного банку, Ощадбанку, Укрексімбанку та інших банківських установ.

В.ТИХОНОВ на сьогоднішньому першому засіданні робочої групи повідомив, що Мінрегіонбуд відібрав у регіонах України 35 незавершених житлових об`єктів, ступінь будівельної готовності яких дозволяє завершити ці об`єкти до кінця 2010 року.

«Для завершення цих 35 об`єктів необхідно 625 млн. грн. На засіданні робочої групи ми дійшли загальної згоди, що за умови підтримки Національного банку державні банківські установи готові надати на таку суму відповідні кредити під 10-12% річних», – сказав він.

При цьому віце-прем`єр додав, що за пропозицією Нацбанку незабаром буде розроблено відповідну програму, яка передбачатиме надання таких кредитів і механізм повернення цих коштів.

В.ТИХОНОВ також повідомив, що сьогодні Мінфін працює над питанням збільшення статутного фонду Державної іпотечної установи на 2 млрд. грн. «Якщо це питання вдасться вирішити негайно, то ці кошти ДІУ зможе спрямувати на рефінансування банків, які надаватимуть кредити на добудову житлових об`єктів», – відзначив він.

За прогнозами В.ТИХОНОВА, цього року в Україні бути здано в експлуатацію більш як 8 млн. кв. м житла.