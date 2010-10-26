Депутати пропонують узаконювати самобуди тільки для власників земельних ділянок

Народні депутати Юрій КАРМАЗІН (НУ-НС), Валерій БЕВЗЕНКО і Юрій МІРОШНИЧЕНКО (Партія регіонів) пропонують передбачити можливість визнання в судовому порядку права власності на самовільно побудоване нерухоме майно тільки для тих громадян, яким належать земельні ділянки, на яких це майно розташоване.

Про це сказано в законопроекті № 7279 "Про внесення змін до статті 376 Цивільного кодексу України (щодо самовільного будівництва), внесеному до парламенту 21 жовтня 2010 року.

Згідно із запискою-поясненням, законопроект встановлює перелік категорій земельних ділянок, легалізація самовільного будівництва на яких забороняється на будь-яких підставах. Це землі природно-заповідного фонду і іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення, водного фонду, лісогосподарського призначення.

Законопроектом також передбачають встановити заборону на визнання права власності на самовільно побудований об'єкт, споруджений з істотними порушеннями державних будівельних норм, які можуть призвести до руйнування цього майна, інших об'єктів нерухомого майна, створення аварійної ситуації або спричинення шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб.

Документ пропонує визначити наслідки здійснення самовільного будівництва з порушенням вимог до такого будівництва. Зокрема, пропонують встановити, що самовільно побудоване нерухоме майно, яке знаходиться на землях категорій, де його легалізація заборонена, підлягає знесенню. У разі здійснення самовільного будівництва землевласником (землекористувачем) з істотними порушенням державних будівельних норм суд виносить ухвалу, якою зобов'язує особу, яка здійснила будівництво, провести перебудову. Якщо проведення перебудови неможливе або особа, яка здійснила будівництво, відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила будівництво з приведенням земельної ділянки до попереднього стану.