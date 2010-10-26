Урядовий комітет схвалив законопроект про дозвільну систему у будівництві

Урядовий комітет з питань регіональної і соціальної політики, будівництва, житлово-комунального господарства і гуманітарного розвитку сьогодні схвалив законопроект "Про удосконалення дозвільної системи в будівництві".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем'єр-міністра Віктора ТИХОНОВА.

Згідно з повідомленням, удосконалення дозвільної системи в будівництві передбачають шляхом зменшення кількості дозвільних і погоджувальних процедур, скорочення часу їх проходження і переліку необхідних документів, впровадження в дозвільній системі у будівництві принципів мовчазної згоди, єдиного вікна і організаційної єдності.

"Для сприяння розвитку бізнесу і зменшення різного роду навантажень на бізнес, планується, що окремі види господарської діяльності здійснюватимуться без отримання документу дозвільного характеру на основі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства», - сказав В.ТИХОНОВ.

Він також зазначив, що планують введення персоніфікації відповідальності суб'єктів архітектурної діяльності, поступовий перехід від ліцензування господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єкту архітектури, до професійної атестації виконавців окремих видів робіт.

При цьому дерегуляція господарської діяльності здійснюватиметься шляхом передачі частини функцій з державного регулювання і контролю організаціям, які самокеруються.