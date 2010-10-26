Постраждалі інвестори вимагають з'ясувати причини невиконання зобов'язань забудовниками

Асоціація інвесторів будівництва житлового будинку, Асоціація допомоги постраждалим інвесторам, Асоціація приватних інвесторів і власників й інші громадські організації звертаються до керівництва Верховної Ради і народних депутатів з вимогою відновити роботу або створити Тимчасову слідчу комісію із з'ясування причин невиконання забудовниками зобов'язань за договорами про інвестування в житлове будівництво, причин бездіяльності посадовців органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, які привели до таких наслідків.

Таке рішення було ухвалено за результатами сьогоднішнього круглого столу «Захист прав інвесторів у сфері будівництва», повідомили УНІАН у прес-службі Асоціації допомоги постраждалим інвесторам.

Серед вимог громадських організацій - внести на розгляд Верховної Ради пропозиції із вдосконаленню законодавства України з метою створення ефективного механізму регулювання відносин на ринку житла, виконання забудовниками зобов'язань за договорами про інвестування в житлове будівництво, механізму захищеності інтересів інвесторів – громадян України, які інвестували кошти в житлове будівництво.

Вони також просять включити до складу комісії представників громадських організацій та інвесторів у житлове будівництво України.

Крім того, інвестори звертаються до ВР з вимогою провести парламентські слухання щодо стану захисту прав інвесторів у сфері будівництва.

Асоціації звертаються до Президента України, Кабінету міністрів України з вимогою проконтролювати, а до Міністерства регіонального розвитку й будівництва України та Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики - провести впродовж листопада 2010 року зустрічі з представниками громадських організацій та інвесторів, під час яких затвердити програму дій з поверненню довіри інвесторів до забудовників й органів державної влади і внесення змін у законодавство України щодо гарантування прав і інтересів приватних інвесторів у житлове будівництво України.

«У разі нереагування не дане звернення і неврахування інтересів інвесторів у житлове будівництво України, залишаємо за собою право пікетувати адміністрацію Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України, Міністерство регіонального розвитку і будівництва України», - йдеться в прес-релізі асоціації.

За оцінками громадських організацій, на сьогодні близько 80% забудовників не відновили будівництво своїх об'єктів, а близько 40% з них можуть його не відновити взагалі. При цьому інвестори вважають, що законодавство у будівельній галузі, перш за все, захищає права забудовників і не відповідає інтересам приватних інвесторів у житлове будівництво.

За даними Асоціації допомоги постраждалим інвесторам, внаслідок економічної й будівельної кризи в Україні безпосередньо постраждали близько 183 тисяч інвесторів, опосередковано – близько 370 тисяч інвесторів.

За оцінками асоціації, з жовтня 2008 року по червень 2010 року від протиправної діяльності забудовників в Україні зазнали збитків близько 230 тисяч інвесторів на загальну суму близько 18 мільярдів гривень (близько 180 тисяч інвесторів продовжують зазнавати збитків).