Експерти вважають проблеми землевідведення найболючішими у Київській області.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН експерт Всеукраїнського центру захисту прав і свобод громадян Ростислав БАЛАБАН, на сьогодні в області є багато запитань, які вимагають рішення.

Основною проблемою Київської області експерт назвав питання відведення землі. "Навколо Києва немає жодного села, де не було б земельних проблем", - сказав Р. БАЛАБАН. Він розповів про численні факти незаконної передачі великих земельних ділянок в області фізичним або юридичним особам. При цьому, за словами експерта, сільська громада не отримує ніякої вигоди від таких операцій.

У свою чергу, депутат Бориспільської районної ради Юрій ФЕДУН зазначив, що одним з "ласих шматків" Київської області є землі Києво-святошинського району, де вартість земельних ділянок в 0,25-0,30 га може досягати 0,5 млн. американських доларів. Для прикладу він привів ситуацію, що склалася в селах Лісники і Ходосівка цього ж району. За словами депутата, у межах цих сільрад певні фізичні особи незаконно отримали земельні ділянки загальною площею близько 5 га. Як стверджує депутат, ці землі, на яких росте ліс, раніше сільради своїм рішенням віднесли до заповідного фонду. Проте, за словами Ю. ФЕДУНА, незважаючи на це, вони незаконно опинилися у приватній власності, а ліс почали вирубувати. Він сказав, що в результаті таких дій державі нанесено значний збиток, і додав, що вартість відданих земель на "чорному" ринку складає приблизно 5-6 млн. доларів. Ю. ФЕДУН закликав голову Київської обласної державної адміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА звернути увагу на ситуацію в цих селах і, як у випадку з незаконним землевідведенням в с. Щасливе, сприяти вирішенню проблеми.

Вимагають рішення, за словами Р. БАЛАБАНА, і питання недостатнього забезпечення сільських населених пунктів транспортними засобами, зокрема шкільними автобусами. Недолік таких автобусів призводить до того, що багато дітей вимушені самостійно добиратися до шкіл, які знаходяться на великій відстані від їх житла.

Ще однією гострою проблемою він назвав погану якість надання медичних послуг. Як зазначив Р. БАЛАБАН, багато медичних установ області побудовані дуже давно і потребують капітального ремонту, при цьому їх забезпечення медичним устаткуванням і лікарськими засобами також на низькому рівні.