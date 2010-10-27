«Київенерго» 26 жовтня завершила підключення житлофонду столиці до опалення

17:58, 27 жовтня 2010
Нерухомість
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Станом на 26 жовтня, 100% житлового фонду і об`єктів соціальної сфери столиці підключено до опалення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістам голова правління компанії Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

«26 жовтня весь житловий фонд, соціальна сфера підключені. Ми увійшли в опалювальний сезон в повному обсязі», - сказав він.

Е.СОКОЛОВСЬКИЙ уточнив, що адміністративні будівлі підключаються до опалення згідно з їхніми заявкам.

Він нагадав, що опалювальний сезон у столиці почався 4 жовтня, коли почалося підключення до тепла об`єктів соціальної сфери, а 8 жовтня – почалося підключення до тепла житлового фонду. До 13 жовтня до опалення було підключено 98% житлового фонду.

Голова правління «Київенерго» також зазначив, що через стислі терміни підключення об`єктів до опалення (7 днів замість 10 днів) було зафіксоване зростання пошкоджень тепломереж.

За даними «Київенерго», з початку опалювального сезону в столиці виявлено 660 пошкоджень, з яких 655 ліквідовано, 5 пошкоджень – у стадії ліквідації. З початку опалювального сезону в столиці щодня виникає понад 20 пошкоджень.

Він додав, що згідно з внутрішнім регламентом компанії, пошкодження повинні усуватися впродовж доби.

Як повідомляв УНІАН, раніше АК «Київенерго» заявляло про намір завершити підключення житлового фонду столиці до опалення до 21 жовтня.

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