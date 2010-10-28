Grant Thornton Ukraine завершить аудит «Київміськбуду» до середини листопада

Компанія Grant Thornton Ukraine завершить аудит АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" до середини листопада.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами голови правління холдингу Михайла ГОЛІЦИ, аудит ХК "Київміськбуд" проводитиме компанія Grant Thornton Ukraine.

"Ми уклали договір з однією з найвідоміших міжнародних аудиторських компаній, яка повинна визначити існуючий фінансовий і майновий стан холдингу", - пояснив він.

Передбачають, що аудит проводитимуть до середини листопада.

Нагадаємо, доручення про проведенню аудиту ХК "Київміськбуд" дав перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ після проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися 5 жовтня 2010 року.

Довідка УНІАН. Grant Thornton Ukraine входить до складу Grant Thornton International і є однією з провідних аудиторських компаній України, працює на українському ринку понад 17 років. Grant Thornton Ukraine має досвід співпраці з міжнародними інституціями, такими як Всесвітній банк і Європейський банк реконструкції та розвитку. Фахівці Grant Thornton Ukraine обслуговують спільні підприємства, міжнародні компанії, компанії з іноземними інвестиціями, банки і страхові компанії.

Холдингова компанія "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

80% її акцій належали київській територіальній громаді і були в управлінні місцевої влади.

2 вересня 2010 року голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України Дмитро ТЕВЕЛЄВ заявив, що муніципальний пакет акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у розмірі 80% продали на аукціоні на Українській універсальній торговельній біржі фінансової компанії "Новий регіон" за 114 млн. 75 тис. грн.

Перший заступник голови КМДА О. ПОПОВ тоді заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста і повернути 80% акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у власність міської громади.

5 жовтня столична влада після ініційованих нею зборів акціонерів АТ ХК "Київміськбуд" оголосила, що Київ відновив управління 80% акцій компанії.

14 жовтня Київський апеляційний господарський суд відмінив рішення Київради, яким у 2007 році була дозволена приватизація АТ ХК "Київміськбуд".

20 жовтня Господарський суд Києва визнав право власності на 80% акцій АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" за територіальною громадою Києва. При цьому він відмовився визнати недійсним договір купівлі-продажу 80% акцій "Київміськбуду" між Головним управлінням комунальної власності Київської міської державної адміністрації і фінансовою компанією "Новий регіон".