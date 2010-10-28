Столичний Центр містобудування та архітектури перейменовано на Інститут генплану Києва

Київрада визнала таким, що втратило чинність, рішення від 27 травня про утворення КП “Інститут Генерального плану м.Києва” і при цьому перейменувала в Інститут генплану Києва комунальну організацію “Центр містобудування та архітектури”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради. За нього проголосували 75 депутатів.

Також депутати сьогодні на засіданні затвердили статут Інституту Генерального плану Києва.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Київ рада створила комунальне підприємство «Інститут генплану м. Києва» з мінімальним розміром статутного фонду у розмірі 5 тис. грн. Як зазначалось у пояснювальній записці до рішення, у березні 2005 року Київрада прийняла рішення про створення комунального підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут генерального плану м. Києва». Водночас, фактично дане рішення не було реалізоване, у зв’язку з чим скасоване у 2007 році. Разом з тим, станом на травень поточного року виникла нагальна необхідність у застосуванні наукового підходу до розробки генплану Києва. Передбачалось, що утворення Інституту генплану як підприємства комунальної власності дозволить економити бюджетні кошти, оскільки розробка генплану відбувається із залученням наукових організацій різних форм власності.

КО «Центр містобудування та архітектури» засновано 15 листопада 2002 року. Воно здійснювало роботи у галузі проектування територій мікрорайонів, житлових груп, окремих будинків чи споруд в комплексі з об’єктами соціально-культурного,торговельно-побутового та іншого призначення.