Мінрегіонбуд пропонує Кабміну виділити понад 80 млн. грн. на соцоб'єкти

Міністерство регіонального розвитку й будівництва пропонує Кабінету Міністрів України з 1 листопада виділити понад 80 млн. грн. для першочергового фінансування об`єктів соціальної сфери.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, на підставі пропозицій, поданих обласними адміністраціями, сформовано перелік об`єктів першочергового соціального значення для регіонів, які повинні фінансуватися в 2010 році. Перелік об`єктів, серед яких школи, медичні заклади, комунальні мережі, спортивні об`єкти, споруди історико-культурного призначення, затверджено наказом Мінрегіонбуду й узгоджено з Міністерством фінансів.

Міністерство пропонує профінансувати будівництво даних об`єктів за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, на будівництво, ремонт і реконструкцію об`єктів соціального призначення в регіонах України.

Загалом Державним бюджетом України на 2010 рік Міністерству регіонального розвитку і будівництва України передбачені кошти на соціально-економічний розвиток регіонів на суму 290 млн. 949 тис. гривень.