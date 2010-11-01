БТІ в Київській області знизить тарифи на оформлення документів на нерухомість

Антимонопольний комітет України рекомендував Київській обласній державній адміністрації встановити економічно обгрунтовані тарифи на послуги бюро технічної інвентаризації (БТІ) області.

Зокрема, згідно з повідомленням прес-служби комітету, Київобладміністрація повинна затвердити вартість нормо-години на інвентаризацію нерухомого майна, оформлення прав власності на нерухомість і реєстрацію таких прав для кожного БТІ області окремо.

На цей момент вартість таких послуг в області не встановлена, оскільки Київобладміністрація визначила тільки граничний рівень рентабельності на послуги БТІ області.

Унаслідок цього, БТІ самостійно встановлюють тарифи на власні послуги, що призводить до зловживання монопольним становищем.

АМКУ з'ясував, що вартість послуг БТІ в Київській області значно вища, ніж в інших областях.

Крім того, з березня деякі БТІ області необгрунтовано збільшили вартість нормо-години на 30-60%.

Щодо цього факту Київське обласне відділення АМКУ порушило і розслідує справи до Яготинського, Макарівського, Ірпінського, Васильківського, Переяслав-Хмельницького і Обухівського БТІ.

Згідно з повідомленням, присутній на засіданні комітету заступник голови Київобладміністрації Володимир Максименко погодився з рекомендаціями АМКУ і повідомив, що роботу над їх виконанням вже розпочали.

Нагадаємо, Міністерство юстиції дозволило БТІ з 1 жовтня реєструвати право користування (сервітут) на об'єкти нерухомого майна на земельних ділянках і право користування (наймання, оренда) спорудами або їх частинами.