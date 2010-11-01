У Києві у жовтні продано 978 квартир

У Києві у жовтні цього року було продано 765 квартир на вторинному ринку і 213 - у недобудованих будинках.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали двокімнатні квартири (46% угод), 38% доводиться на однокімнатні квартири і 16% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість угод (59%) доводиться на квартири вартістю до 100 тис. дол., 26% - на цінову категорію від 100 до 200 тис. дол. і 15% - на категорію понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1398 дол./кв. м на вторинному ринку (на первинному - 1226 дол./кв. м). Найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу склала 2873 дол./кв. м на вторинному ринку (на первинному - 2400 дол./кв. м).

Нагадаємо, за підсумками вересня 2010 року на вторинному ринку житла Києва було продано 773 квартири, на первинному - 228.

Як повідомляв УНІАН, у Києві у серпні цього року було продано 707 квартир на вторинному ринку і 199 - у недобудованих будинках; за підсумками липня 2010 року на вторинному ринку було продано 768 квартир, на первинному - 211; за підсумками червня на вторинному ринку житла Києва було продано 935 квартир, на первинному - 270 квартир.

За перше півріччя цього року в столиці продано понад 6 тис. квартир, з яких 1074, - на первинному ринку і 4930 квартир - на вторинному; за 9 місяців - 8890 квартир (7178 квартир на вторинному ринку і 1712 - у недобудованих будинках).

У 2009 році на вторинному ринку житла Києва було продано 6,6 тис. квартир, на первинному - 1,4 тис.