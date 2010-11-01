Первинка Києва у жовтні подорожчала на 0,11%

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2010 року виросла на 0,11% - до 1 557 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1226 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 2400 дол./к в . м .

За даними компанії, за звітний період зростання 1 кв. м житла стався у Голосіївському - на 0,17% (3 дол.) - до 1621 дол., Дарницькому - на 0,32% (4 дол.) - до 1226 дол., Святошинському - на 0,39% (5 дол.) - до 1280 дол., Подільському - на 0,13% (2 дол.) - до 1434 дол., Солом’янському - на 0,09% (1 дол.) - до 1423 дол., Дніпровському - на 0,05% (1 дол.) - до 1285 дол., Деснянському - на 0,32% (4 дол.) - до 1246 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі - на 0,08% (2 дол.) - до 2400 дол./к в . м . Стабілізація вартості квартир сталася в Шевченківському районі - на рівні 1940 дол./кв. м, Оболонському районі - на рівні 1625 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, на первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у серпні 2010 року знизилася на 0,69% - до 1539 дол./кв. м; у липні 2010 року знизилася на 0,41% (6 дол.) - до 1550 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.