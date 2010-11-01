Попов представив нових столичних керівників

У Київській міськдержадміністрації сьогодні було офіційно представлено новопризначених керівників двох головних управлінь КМДА і директора КП “Київський метрополітен”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відбулося це на розширеному засіданнї колегії КМДА. Нових керівників представив перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

Головне управління житлового забезпечення очолив Володимир ДЕНИСЕНКО, який тривалий час працював першим заступником начальника цього ж управління.

В’ячеслав ЛІСОВИК призначений начальником Головного управління палива, енергоефективності та енергозбереження.

Також О.ПОПОВ представив нового начальника комунального підприємства «Київський метрополітен» Володимира ФЕДОРЕНКА (який до цього часу був в.о. начальника метрополітену) і підкреслив важливість завдань, які стоять перед ним.

Як повідомляв УНІАН, В.ФЕДОРЕНКО був призначений в.о. начальника Київського метрополітену у серпні після того, як керівник цього підприємства Петро МІРОШНИКОВ написав заяву про звільнення за власним бажанням і це звільненні погодив О.ПОПОВ.