Кабмін створив робочу групу з питань добудови житла

Кабінет Міністрів України створив робочу групу з питань добудови об`єктів незавершеного житлового будівництва й стимулювання споживачів до придбання таких об`єктів.

Про це йдеться в розпорядженні №2038-р від 27 жовтня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, головою робочої групи затверджено віце-прем`єр-міністра Віктора ТИХОНОВА.

Кабмін доручив голові робочої групи затвердити її персональний склад і план заходів щодо добудови об`єктів незавершеного житлового будівництва та стимулювання споживачів до придбання таких об`єктів.

До складу робочої групи, окрім її голови, увійшли заступник міністра Кабінету Міністрів, заступники міністра регіонального розвитку та будівництва, міністра фінансів, міністра економіки, міністра юстиції, голова Державної іпотечної установи, голови правління ВАТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Родовід Банк» (за згодою), голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, заступник голови Федерації профспілок України (за згодою), голова ЦК профспілки працівників молодіжних житлових комплексів і комітетів місцевого самоврядування (за згодою), заступник голови спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).