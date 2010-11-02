У Росії завершили спорудження житла для потерпілих від пожеж

Спорудження житлових будинків замість будівель, знищених природними пожежами влітку 2010 року, завершене. Про це у понеділок, 1 листопада, у нижегородскому селищі Верхня Верея заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін, повідомляє k2kapital.

Глава уряду відзначив, що його доручення завершити усі роботи по спорудженню будинків до 1 листопада, було виконане. За його словами, усі будинки було зведено, люди одержали житло і грошову компенсацію. Путін відзначив, що є декілька спірних питань, які розглядаються в судовому порядку.

Прем`єр подякував будівельникам і заявив, що задоволений якістю будівель. «У Верхній Верєє споруджено понад 400 будинків, до кожного з них проведено газ, світло, каналізація і телефон. Є побутова техніка, меблі надані з великою знижкою», - підкреслив Путін. Глава уряду також відзначив, що розмір допомоги тим, чиє майно знищили пожежі, було збільшено з 50 до 200 тисяч рублів на людину. За кожного загиблого виплачували по мільйону.

Крім того, про завершення будівництва будинків для потерпілих від пожеж повідомили Путину в ході відеоконференції керівники 15 регіонів Росії, жителі яких нинішнім літом позбулися житла через природні пожежі. На зв`язок з Путіном, що знаходився у Верхній Верєє, вийшли керівники Рязанської, Воронезької, Московської, Липецької, Білгородської, Тамбовської, Тульської, Свердловської, Саратовської, Івановської, Уллянівської, Курської і Володимирської областей і Мордовії.

Всі вони відрапортували про те, що житло для погорільців відбудоване до зазначеного терміну (1 листопада), а в деяких регіонах навіть раніше. Людям, що побажали одержати компенсації замість втраченого житла, гроші виплачені. Розділи регіонів також розповіли прем`єру про те, як йде будівництво соціальної інфраструктури навколо нових будинків. Прем`єр попросив всіх «в стислі терміни довести все до кінця». Він нагадав, що необхідні фінанси на це виділені.

Пожежі в Росії почалися унаслідок аномальної спеки літа 2010 року. У цілому вогнем було охоплено понад 800 тисяч гектарів. Від вогню загинули понад 50 осіб. Крім того, у Москві, що постраждала від смогу, було зафіксовано різке зростання смертності.