На вторинному ринку Дніпропетровська житло подорожчало у жовтні на 0,33%

На вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2010 року виросла на 0,33%, або 4 дол., - до 1 141 дол./кв. м. Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 891 дол./кв. м, найдорожчим - Жовтневий, де середня ціна продажу склала 1375 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла спостерігалося в районі Кіровському - на 0,48% (6 дол.) - до 1178 дол., Червоногвардійському - на 0,49% (6 дол.) - до 1208 дол., Жовтневому - на 0,20% (3 дол.) - до 1375 дол., Ленінському - на 0,65% (6 дол.) - до 891 дол., Самарі - на 0,56% (5 дол.) - до 943 дол., Індустріальному - на 0,24% (2 дол.) - до 967 дол., Бабушкінському - на 0,59% (8 дол.) - до 1317 дол.

При цьому зниження вартості житла зафіксоване в Амур-Нижньодніпровському районі - на 0,06% (1 дол.) - до 939 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир в серпні знизилася на 0,37%, або 4 дол., - до 1126 дол./кв. м; за 6 місяців 2010 року - виросла на 8,72%, або 91 дол., - до 1136 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.