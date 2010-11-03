Hyatt планує відкрити шість готелів в Нью-Йорку

Мережа готелів класу «люкс» Hyatt Hotels Corp., заснована в Чікаго, планує відкрити Park Hyatt, відомий у всьому світі бренд корпорації, на Манхеттені в Нью-Йорку, передає The Wall Street Journal, повідомляє Газета.Ру. В майбутньому корпорація збирається збільшити кількість готелів до шести. Організацією проектування займеться компанія Extell Development Co, розробник багатьох житлових будинків міста. Завершити будівництво нового готелю планується до 2012 року.

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