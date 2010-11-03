На вторинному ринку Донецька вартість житла зросла на 0,38%

На вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2010 року зросла на 0,38% або 4 дол., – до 1174 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровській район із середнім показником 750 дол./кв. м, найдорожчим – Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1493 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла спостерігалося у Ворошиловському – на 0,18% (3 дол.) – до 1493 дол., Київському – на 0,18% (10 дол.) – до 1251 дол., Калінінському – на 0,99% (11 дол.) – до 1166 дол., Петровському – на 0,34% (3 дол.) – до 750 дол./кв. м, Пролетарському – на 0,51% (5 дол.) – до 896 дол., Куйбишевському районі – на 0,21% (2 дол.) – до 967 дол., Будьоннівському районі – на 0,38% (3 дол.) – до 923 дол.

При цьому стабілізація вартості житла відбулася в Ленінському районі – на рівні 959 дол./кв. м, зниження вартості квартир зафіксовано в Кіровському районі – на 0,35% (3 дол.) – до 854 дол.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир за 9 місяців 2010 року зросла на 6,13%, або 68 дол., – до 1170 дол./кв. м; за 6 місяців 2010 року – зросла на 6%, або 66 дол., – до 1168 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.