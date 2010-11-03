На вторинному ринку Одеси середня вартість житла склала 1500 дол./кв. м

На вторинному ринку Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2010 року не змінилася і становить 1500 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишалося селище Котовського із середнім показником 1159 дол./кв. м, найдорожчим – Приморський район, де середня ціна продажу становила 1720 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося у Приморському районі – на 0,09% (1 дол.) – до 1720 дол.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла зафіксоване в районі Таїрове – на 0,05% (1 дол.) – до 1435 дол., у районі Черемушки – на 0,05% (1 дол.) – до 1242 дол., у селищі Котовського – на 0,10% (1 дол.) – до 1159 дол./кв. м, у районі Молдаванка – на 0,36% (4 дол.) – до 1220 дол.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир за січень-вересень 2010 року зросла на 7,1% (99 дол.) – до 1500 дол./кв. м; за січень-червень ц.р. – зросла на 7,19% (101 дол.) – до 1502 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.