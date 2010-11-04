Мінрегіонбуд має намір до 19 листопада внести законопроект про дозвільну систему у будівництві

Міністерство регіонального розвитку і будівництва планує за два тижні винести на розгляд Кабінету міністрів рамковий законопроект про удосконалення дозвільної системи в будівництві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Ігор СОКОЛОВ.

"Мінрегіонбуд розробив проект закону про удосконалення дозвільної системи в будівництві і сьогодні йде обговорення цього проекту з точки зору адаптації його до інших законодавчих актів. Уряд давтермін ще два тижні, починаючи з сьогоднішнього дня, для того, щоб цей законопроект усі розглянули, і потім ми його винесемо на Кабмін", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку і будівництва за дорученням уряду розробило рамковий закон про дозвільну систему в будівництві, який планували внести на затвердження Кабінету міністрів до кінця жовтня.

Планують, що з ухваленням цього законопроекту кількість дозвільних процедур для інвесторів скоротиться з 90 до 25, з яких інвестор робить тільки 9 кроків, а часові терміни отримання дозвільної документації - з 400-450 днів до 60 днів.

У цьому законопроекті міністерство вводить поняття декларативного принципу для початку будівництва і введення об'єктів в експлуатацію. У свою чергу об'єкти пропонується розділити на п'ять категорій, залежно від ступеня складності і небезпеки їх будівництва.