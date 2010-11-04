Київрада затвердила програму «Питна вода» з фінансуванням 7,8 млрд. грн.

Київрада затвердила цільову програму "Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки" із загальним об'ємом фінансування 7,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку цієї програми проголосували сьогодні 106 з 110 зареєстрованих в залі депутатів.

Доповідаючи з цього питання, заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що програма готувалася більше двох років її розробляло державне підприємство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" разом з ВАТ "АК "Київводоканал".

Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів держбюджету України в сумі 1,8 млрд. грн., коштів бюджету столиці в сумі 2,5 млрд. грн., коштів "Київводоканалу" - 1,2 млрд. грн., а також коштів інвесторів - 2,3 млрд. грн..

У рамках програми "Питна вода" передбачається забезпечити поліпшення санітарно-епідемічного і екологічного стану міста, будівництво нових водопровідних мереж, здійснення реконструкції і ремонту існуючих водопровідних мереж, що сприятиме запобіганню виникненню аварійних ситуацій.

Здійснення передбачених програмою заходів, за словами О. МАЗУРЧАКА, дозволить забезпечити столицю України питною водою належної якості, сприятиме зниженню витрат на експлуатацію систем водопостачання і зменшить надалі капітальні вкладення в ремонт водопровідних мереж в житловому господарстві міста.

О. МАЗУРЧАК проінформував, що програма реалізовуватиметься в два етапи. На першому етапі (2011-2012 роки) виконуються невідкладні, найважливіші заходи водопостачання, які кардинально впливають на стан системи, а також заходи, необхідні для підготовки Києва до проведення чемпіонату Євро- 2012. На цьому етапі передбачається почати реконструкцію водоочисних станцій, систем обробки промивних вод; розробити і реалізувати проект переходу на знезараження води гіпохлоритом натрію; припинити використання некондиційних підземних вод в централізованому водопостачанні; почати заміну застарілих насосів на станціях; купити необхідне сучасне устаткування для ремонту і обслуговування мереж; удосконалити систему децентралізованого водопостачання шляхом впровадження установок для очищення води, а також затвердити обгрунтовані тарифи за послуги водопостачання.

На другому етапі (2013-2020 років) будуть реалізовані заходи щодо подальшого розвитку системи водопостачання. Зокрема, передбачається завершити реконструкцію водоочисних станцій; впровадити попередню мікрофільтрацію води на Дніпровській водоочисній станції; перейти на комплексні методи знезараження води; впровадити автоматизовану систему управління комплексом водопостачання та ін.

Крім того, О. МАЗУРЧАК повідомив, що на сьогодні окремо розробляється розділ програми, який стосується каналізаційного господарства столиці. Він підкреслив, що це питання настільки важливе для життєдіяльності столиці, що Київрада повинна приділити йому окрему увагу. Після розробки розділу щодо каналізаційного господарства він буде включений в загальну програму "Питна вода".