Київ не готовий до будівництва нового сміттєспалювального заводу - Мазурчак

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що будівництво нового сміттєспалювального заводу слід відкласти, замість цього готові наступного року почати реконструкцію сміттєспалювального заводу "Енергія", який знаходиться в управлінні АК "Київенерго".

Про це повідомив сьогодні заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

"Ми не готові сьогодні до будівництва цього (нового - УНІАН) сміттєспалювального заводу ні технічно, ні психологічно", - сказав О.МАЗУРЧАК.

У той же час, за його словами, "наступного року я бачу можливість приступити до реконструкції заводу "Енергія". Сьогодні вартість такої реконструкції на рівні 240 млн. грн. Є декілька фірм, готових виступити інвесторами".

О. МАЗУРЧАК зазначив, що з 240 млн. грн. передбачається понад 100 млн. витратити на систему очищення шкідливих газів, які виділяються при спалюванні.

"Тобто, це буде абсолютно нова якість цього заводу", - підкреслив він.

За словами заступника голови КМДА, проект вже розроблений, і зараз він проходить експертизу.

О. МАЗУРЧАК сказав, що реалізація цього проекту дозволить забезпечити не лише безпеку роботи "Енергії" для довкілля за рахунок зниження рівня шкідливих викидів, але і те, що завод зможе віддавати близько 270 Гкал тепла в опалювальну мережу міста, тоді як зараз це тепло просто йде в повітря.

Більше того, додав він, за рахунок установки на заводі двох генераторів потужністю 11 МВт вироблятиметься електроенергія, яка поставлятиметься в загальну споживчу мережу.

"А вже тоді (після реконструкції "Енергії") повертатимемося до питання будівництва сміттєспалювального заводу", - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його інформацією, на сьогодні над питанням працює робоча група, яка вивчає пропозиції трьох інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня прес-служба "Київенерго" заявляла, що реконструкція сміттєспалювального заводу "Енергія" коштуватиме в цілому 215 млн. грн.

У компанії зазначали, що реконструкція почнеться у разі, якщо в міському бюджеті на 2010 рік будуть передбачені кошти для проведення проектувальних робіт, а також прокладення додаткових трубопроводів для транспортування теплової енергії, яку виробляє підприємство під час спалювання сміття. У бюджеті 2011 року необхідно передбачити кошти на фінансування основних робіт з реконструкції, зазначали у повідомленні.

У "Київенерго" при цьому підкреслювали, що будівництво нового сміттєспалювального заводу, проекти якого київська влада розглядала як альтернативу "Енергії", коштує 300-400 млн. євро.

Згідно з проектом, реконструкція заводу "Енергія" продовжиться два роки.