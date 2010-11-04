Кабмін перерозподілив Мінрегіонбуду 1,1 млн. грн.

Кабінет Міністрів України перерозподілив бюджетні призначення загального фонду, передбачені Міністерству регіонального розвитку і будівництва на 2010 рік, шляхом зменшення витрат на підготовку фахівців в Академії муніципального управління на 1120 тис. грн. і збільшеннях їх в інших програмах.

Про це сказано у розпорядженні Кабміну №2058-р від 3 листопада, розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, 207,5 тис. грн. перенаправлено на функціонування Державної науково-технічної бібліотеки (витрати споживання - 107,5 тис. грн., з них оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 53,3 тис. грн., витрати на розвиток - 100 тис. грн.); 817,5 тис. грн. - на збереження архітектурної спадщини в заповідниках (витрати споживання - 345 тис. грн., з них оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 222 тис. грн., витрати на розвиток - 472,5 тис. грн.); 95 тис. грн. - на паспортизацію, інвентаризацію і реставрацію пам'ятників архітектури (витрати на розвиток - 95 тис. грн.).

Кабмін доручив Міністерству фінансів виділити упродовж листопада-грудня 2010 року ці кошти Мінрегіонбуду.