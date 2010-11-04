Мінрегіонбуд у 5 разів скоротив ліцензування будівельних робіт

Міністерство регіонального розвитку і будівництва своїм наказом №392 від 6 жовтня 2010 року у 5 разів скоротило кількість будівельних робіт, які вимагають ліцензування, - до 115 рядків.

Відповідний наказ розміщений на сайті парламенту.

Згідно з наказом про внесення змін до Ліцензійних умов ведення господарської діяльності в будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, господарська діяльність в будівництві підлягає ліцензуванню у таких видах: пошукові роботи для будівництва, розробка містобудівної документації, проектування об'єктів архітектури, будівельні і монтажні роботи, монтаж інженерних мереж, будівництво транспортних споруд, інжинірингова діяльність у сфері будівництва.

Наказом також затверджений перелік робіт з ведення господарської діяльності в будівництві, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури.

Документ зареєстрований в Міністерстві юстиції 22 жовтня 2010 року.

Наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.