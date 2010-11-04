На Андріївському спуску місто має намір дозволити збудувати ще один торговий комплекс

Київрада передала ТОВ "Андріївський плаза" 0,03 га землі на Андріївському спуску, 10, літера б, під будівництво торговельно-офісного комплексу з підземним паркінгом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосував 71 зі 106 зареєстрованих в залі депутатів міськради.

Земля передана в довгострокову оренду на 15 років. Ділянка забудована.

Землевідведення здійснене за рахунок частини земель Київського виробничого швацького об`єднання "Юність", де планувалося будівництво виробничо-побутового корпусу, і враховуючи перехід права власності на нежитлові приміщення (договори купівлі-продажу від 09.10.2009 і 02.02.2010).

Згідно з рішенням, нормативна грошова оцінка земельної ділянки (за попереднім розрахунком) складає 2 млн. 156 тис. 683 грн.