Киянам мають намір підвищити тарифи на холодну воду на 50%

Головне управління комунального господарства Київської міської державної адміністрації має намір ініціювати підвищення тарифів на холодну воду приблизно на 50%.

Про це сказав сьогодні журналістам начальник ГУ комунального господарства Дмитро НОВИЦЬКИЙ.

"Я маю намір ініціювати підвищення тарифів на воду. Обгрунтованим буде підвищення ціни на воду (холодну) десь на 50% ", - сказав він.

За припущеннями Д. НОВИЦЬКОГО, тариф може бути збільшений з 2011 року.

Як сказав керівник Управління комунального господарства, чинний тариф дуже низький і не дає можливості забезпечити надання води хорошої якості. Згідно з його поясненням, навіть після останнього підвищення тарифів на ЖКП у столиці не вистачає коштів на поліпшення якості послуг.

За даними Д. НОВИЦЬКОГО, зараз вартість холодної води в Києві складає близько 5 грн. за 1 куб. м.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА від 31 травня № 3921 з 1 липня в Києві підвищили тариф на гарячу воду - на 29%, на опалення - на 41%.