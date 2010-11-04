Забудовникам відшкодовуватимуть вартість прокладання трубопроводів та електромереж

В уряді розробили механізм відшкодування витрат споживачів на будівництво мереж трубопровідного транспорту і електроенергетики. Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА, урядовий комітет з питань регіональної і соціальної політики, будівництва, житлово-комунального господарства і гуманітарного розвитку сьогодні розглянув проект постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку відшкодування витрат споживачів (інвесторів, замовників, забудовників) на будівництво (реконструкцію) мереж (споруд) трубопровідного транспорту і електроенергетики».

Документом передбачено, що відшкодуванню підлягають витрати, понесені споживачами, а це інвестори, замовники будівництва, забудовники, на будівництво або реконструкцію згідно з наданими технічними умовами позамайданчикових мереж (споруд) трубопровідного транспорту і електроенергетики, які підлягають передачі на баланс підприємств трубопровідного транспорту і електроенергетики.

«Чому, наприклад, забудовник, який побудував житловий будинок і всі необхідно мережі, має безплатно їх передавати обленерго, облгазам? Він несе колосальні витрати, які в кінцевому результаті закладає у вартість одного квадратного метра житла. Це неправильно. Тим паче, ми сьогодні працюємо над здешевленням вартості житла, щоб воно стало доступним більшості громадян. Як один із кроків – підприємства, які експлуатують відповідні мережі і надають, зауважте, платні послуги споживачам із транспортування і постачання газу, електроенергії, мають відшкодувати вартість мереж тим, хто їх побудував», – заявив В.ТИХОНОВ.