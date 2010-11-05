НКРЕ пропонує покласти на неї функції Нацкомісії регулювання ринку комунальних послуг

Національна комісія регулювання електроенергетики ініціює покладання на неї функцій ще не створеної Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО.

За його словами, регулятор вже готує відповідні зміни до законопроекту «Про державне регулювання в енергетиці», який раніше був схвалений Верховною Радою у першому читанні.

«Ми розглядатимемо зміни до закону про державне регулювання в енергетиці, тобто це закон про НКРЕ, у частині доповнення його функціями по воді і теплу», - сказав С.ТІТЕНКО.

При цьому він припустив, що у разі схвалення ВР пропонованих регулятором змін, закон "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України" буде скасований.

«Ми потім запропонуємо уряду, що, давайте, той законопроект скасуємо, а покладемо на нас всі ці зобов`язання, а туди додамо функції води і тепла», - сказав голова НКРЕ.

Він також додав, що у разі ухвалення закону з урахуванням пропозицій регулятора, у НКРЕ будуть підстави ввести додатково дві посади членів комісії, і, таким чином, здійснювати діяльність з ліцензування у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Верховна Рада ухвалила Закон «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України».

Законом передбачено, що НКРКП, створення якої планується завершити до 1 січня 2011 року, регулюватиме тарифоутворення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення.