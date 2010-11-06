Близько 25% комунальних підприємств столиці буде ліквідовано.

Як передає кореспондент, про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ напередодні в ефірі телеканалу «Інтер».

За його словами, минулого тижня було завершено роботу з вивчення фінансово-економічної діяльності всіх комунальних підприємств, яких у столиці налічується 180.

«Ми сьогодні маємо чітке уявлення того, що частина з них, це приблизно 25%, повинні бути ліквідовані через те, що вони працюють або із збитками і неефективні, або вони виконують адміністративні функції, які на сьогодні повинні виконувати органи влади», - повідомив О.ПОПОВ.

Він наголосив, що робота таких підприємств створювала підґрунтя для корупції і неефективного використання бюджетних коштів.

«У нас є підприємства, які до 50 млн. грн. використовували на своє існування і на свою діяльність, які повинні були б надходити до міського бюджету. Тому ми тут приймаємо дуже жорстку політику. Ми ліквідовуємо ці підприємства. Частину підприємств буде укрупнено й об`єднано, частину з них буде замінено в плані менеджменту для того, аби стабілізувати фінансово-економічну ситуацію», - сказав перший заступник голови КМДА.

Він повідомив, що є намір проаналізувати також роботу всіх підприємств комунальної форми власності колишніх районних рад столиці.