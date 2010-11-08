На Харківщині екоінспекція оштрафувала комунальне підприємство за забруднення річки

Державна екологічна інспекція в Харківській області оштрафувала Зміївське районне комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство за забруднення річки Мжа стічними водами.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Держекоінспекції в області.

У ході планової перевірки очисних споруд комунального підприємства держінспектори з охорони навколишнього природного середовища встановили, що лише з 28 травня по 16 вересня 2010 року до річки Мжа підприємство скинуло 26466 м³ стоків, в яких був перевищений вміст азоту амонійного, нітритів, нітратів, сульфатів, фосфатів, заліза загального, завислих речовин.

Керуючись спеціальною методикою, Держекоінспекція розрахувала, що завдані державі збитки склали 11,1 тис. грн. На адресу Зміївського районного комунального водопровідно-каналізаційного підприємства направлена претензія з пропозицією добровільно відшкодувати вказану суму.