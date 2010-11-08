В Україні вартість будівельно-монтажних робіт за 9 місяців зросла на 14,8%

У січні-вересні цього року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 14,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у вересні ц.р. вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 0,9% порівняно з серпнем ц.р., і на 12,5% - порівняно з груднем 2009 року.

У Держкомстаті відзначили, що за січень-вересень ц.р., порівняно з аналогічним періодом 2009 року, вартість робіт з будівництва житлових будинків зросла на 12,5%, з будівництва нежитлових будівель – на 14,5%, з будівництва транспортних споруд – на 17,9%, з будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач – на 20,1%, з будівництва комплексних промислових споруд – на 15,3%, з будівництва інших інженерних споруд – на 12%.

Довідка УНІАН. У 2009 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 11,3% порівняно з 2008 роком. У 2008 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 35,3% порівняно з 2007 роком.