8-10 листопада УЄФА проінспектує стан будівництва стадіонів у Києві та Львові

8-10 листопада експертна комісія УЄФА зі стадіонів на чолі з директором департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марком ТІММЕРОМ відвідає Україну з черговим інспекційним візитом.

Про це УНІАН повідомила прес-служба місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні.

За повідомленням, під час візиту експерти УЄФА та МОК «Євро-2012 Україна» оглянуть хід виконання проектів стадіонів Києва та Львова у рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Експертна комісія проведе зустрічі з проектними командами НСК «Олімпійський» та Львівського стадіону та проаналізує хід виконання будівельних робіт на цих об’єктах.

За словами директора Турніру Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, наближаються час завершення будівництва та введення стадіонів в експлуатацію. «Поруч із суттєвим прискоренням темпів будівництва, важливим є питання управління стадіонами та їх операційна діяльність до, під час та після проведення Євро-2012», - зазначив він.

Висновки експертів зі стадіонів увійдуть до чергового звіту зі стадіонів і стануть предметом обговорення керівництва проекту.