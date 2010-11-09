Об’єднання Мінрегіонбуду та МінЖКГ загальмує реформу комунальної галузі – Хіврич

Можливе об`єднання Міністерства регіонального розвитку і будівництва і Міністерства з питань житлово-комунального господарства загальмує хід реформи комунальної галузі.

Таку думку висловив міністр ЖКГ Юрій ХІВРИЧ, коментуючи агентству УНІАН чутки про можливе об`єднання міністерств.

"У нас ця інформація поки на рівні чуток. Якщо це буде, це може бути пов`язано зі скороченням апарату управління міністерства. Хоча ми вважаємо, що це може загальмувати той темп, який узяла наша команда у реформуванні галузі", - сказав він.

Ю. ХІВРИЧ додав, що є законодавство, на підставі якого працює міністерство. "У нас є фахівці. Ми їх сюди запросили, знаючи їх професійний рівень і спрямованість. І зараз доведеться когось з цих фахівців скорочувати. Я думаю, що це загальмує програму реформування і той темп, який сьогодні є", - уточнив міністр. Як повідомляли у ЗМІ з посиланням на джерело в Міністерстві регіонального розвитку і будівництва, Мінрегіонбуд найближчим часом може бути об`єднаний з Міністерством з питань житлово-комунального господарства України.

Раніше голова Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляв, що у рамках адміністративної реформи Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір скоротити кількість чиновників у країні на 20%.